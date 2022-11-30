Мир 30 ноября 2022, 10:26 Белый дом посчитал отправку оружия на Украину способом начать мирные переговоры с Россией Представитель Белого дома Кирби: США отправляют оружие Украине для переговоров с Россией flickr

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Соединенные Штаты направляют оружие Украине, чтобы власти этой страны смогли начать переговорный процесс с Российской Федерацией с позиции силы. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу NBC.

«Мы не собираемся подталкивать и заставлять [Киев] садиться за стол переговоров. <…> Когда он [президент Украины Владимир Зеленский] будет способен и готов сесть за стол переговоров, он сможет вести их с позиции силы. Именно на этом мы и намерены сосредоточиться», — сказал Кирби.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что блок и дальше будет поставлять вооружение киевскому режиму, уточнило Ura.ru. Он посчитал, что этот фактор может поспособствовать тому, чтобы президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский сели за стол переговоров.

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Издание Foreign Policy написало, что Штаты вынуждены выбирать между риском ухудшения отношений с РФ и поставками вооружения Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Североатлантический альянс, что оружие и специалисты блока могут стать законной целью ВС РФ на Украине.