Мир 23 февраля 2024, 00:02 Белый дом попытался оправдать Байдена за его слова о Путине Координатор Кирби: слова Байдена о Путине связаны с угрозами нацбезопасности США Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

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Слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине объяснили угрозами нацбезопасности, исходящими от России. Такое объяснение дал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на пресс-конференции, его слова привело РИА «Новости».

«У нас имеются серьезные беспокойства относительно национальной безопасности, когда речь идет о России… И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России», — попытался оправдать Байдена Кирби.

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Байден публично назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Хамское высказывание американского президента списали на старческий маразм. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что угроза миру заключается не в климате, а в «бесполезных старикашках типа самого Байдена, которые уже впали в маразм».

На слова Байдена отреагировала и представитель МИД России Мария Захарова. Она предложила американскому президенту вспомнить про своего сына Хантера, с которым у американцев ассоциируется выражение «сумасшедший сукин сын».