Мир 11 июля 2023, 09:53 Белый дом попросил не связывать вопрос членства Турции в ЕС со вступлением Швеции в НАТО Помощник президента США Салливан: вопрос членства Турции в ЕС не связан со Швецией и НАТО Pxhere

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Вопросы принятия Турции в Евросоюз и вступления Швеции в блок НАТО никак не взаимосвязаны. Такое заявление сделал помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщил ТАСС.

«НАТО — это НАТО. ЕС — это ЕС», — сказал он.

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Салливан напомнил, что США не входят в Евросоюз. По его словам, американские власти поддержали возобновление переговоров Турции и Европы.

«Президент [США Джо] Байден начал заниматься этой темой задолго до того, как встал вопрос о членстве [Швеции] в НАТО. Так что, насколько нам известно, эти темы не взаимосвязаны», — отметил представитель Белого дома.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что вступление Швеции в Североатлантический альянс будет возможным только после того, как Турция станет частью Евросоюза. Он выразил надежду, что все данные его стране обещания выполнят. Политик пожаловался на то, что Турцию уже 50 лет заставляют ждать присоединения к части европейского сообщества.