Мир 04 января 2023, 03:05 Белый дом пообещал рассказать об итогах медосмотра Байдена Белый дом: результаты медосмотра Джо Байдена опубликуют в ближайшие месяцы flickr

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Администрация Соединенных Штатов обнародует результаты регулярного медицинского осмотра президента Джо Байдена в ближайшие месяцы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Журналисты в очередной раз поинтересовались у представителя Белого дома, завершил ли Байден прохождение медицинского осмотра, а также планируется ли опубликовать полученные данные. На это Карин Жан-Пьер заверила, что полная информация будет предоставлена в обозримом будущем.

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«У меня нет для вас точного графика. Вероятно, это произойдет в предстоящие пару месяцев», — сказала она.

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При этом представитель Белого дома озвучила данную врачами оценку состояния 80-летнего Байдена, отметив, что политик «здоров и очень активен».

Ранее президент США Джо Байден пообещал завершить прохождение регулярного медицинского осмотра до конца 2022 года. Он является самым пожилым руководителем страны в истории США. Состояние здоровья американского лидера вызывает у граждан страны много вопросов. Он часто путает слова и попадает в различные нелепые ситуации.