Мир 28 ноября 2022, 02:16 Белый дом похвалил Байдена за создание сильнейших альянсов Белый дом: Байдену удалось создать сильнейшие альянсы и партнерства с другими странами Unsplash

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Американскому лидеру Джо Байдену удалось добиться создания сильнейшие международные альянсы и партнерства. Об этом написала пресс-служба Белого дома в Twitter.

«Американские альянсы и партнерства являются сильнейшими, чем когда-либо ранее, что стало отличительной особенностью подхода президента Байдена», — заявили в сообщении.

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В Белом доме пояснили, что, говоря о подходе лидера страны, имеют в виду продвижение ценностей и интересов США на мировой арене. Речь в том числе идет о включении Швеции и Финляндии в НАТО, усилении трансатлантического партнерства и укреплении коллективной безопасности военного блока.

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Ранее колумнист Николас Винокур предупредил Европу о «смертоносных последствиях» решений Байдена. По его словам, политика американского лидера, направленная на сдерживания Китая, идет вразрез с интересами европейцев. США не считают нужным советоваться со своими союзниками и оповещать их о своих планах. Власти страны придерживаются принципов «вежливого безразличия». Действия американцев грозят Европе крайне серьезными проблемами.