Белый дом подтвердил разработку санкции против российской элиты

Соединенные Штаты подготовили санкции в отношении российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Свое заявление Псаки сделала во время брифинга для журналистов, пишет «Газета.ru». Как отметило РИА «Новости», пресс-секретарь Белого дома не назвала фамилий людей, против которых готовы санкции. Но местные СМИ до этого писали, что разговор идет о крупных бизнесменах и чиновниках.

«Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину», — сказала Псаки.

По ее словам, лица, которые определили в США, «входят во внутренний круг Кремля или приближены к нему и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», пишет RT.

Работа велась в координации с союзниками и американскими партнерами, добавила Псаки.

Накануне глава международного комитета сената США Роберт Менендес сообщил, что часть санкций против России, готовящихся Штатами на случай ее вторжения на Украину, могут применить превентивно, не дожидаясь начала военных действий.

Очередной пакет санкции готовится в США на случай гипотетического вторжения России на Украину, о котором на протяжении последних месяцев говорят на Западе. Россия неоднократно отвергала подобные подозрения.