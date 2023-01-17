Мир 17 января 2023, 23:25 Белый дом подтвердил продолжение военной поддержки Украины Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США продолжат военную поддержку Украины Википедия

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Американские власти продолжат предоставлять военную помощь Украине. С таким заявлением на брифинге выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«США продолжат предоставлять Украине <…> все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя. Это невероятно важно», — сказала она.

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Пресс-секретарь добавила, что военная помощь включает и передачу систем противовоздушной обороны. Технику будут поставлять не только США, но и их партнеры с союзниками.

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В конце 2022 года американские власти сообщили об очередном пакете военной помощи для Украины. Они выделили 1,85 миллиарда долларов, которые пойдут в том числе на зенитные ракетные комплексы Patriot. Технику планируют доставить в зону боевых действий весной 2023 года.

Сейчас украинских военнослужащих обучают работе с ЗРК. Подготовка проходит в американском штате Оклахома и продлится несколько месяцев. Как уточнял ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, всего обучение пройдут от 90 до 100 украинских военных. Бойцов привозят на базу Форт-Силл.