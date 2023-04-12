Мир 12 апреля 2023, 19:07 Белый дом подтвердил присутствие спецназа США в посольстве на Украине Кирби: в посольстве США на Украине присутствуют американские спецназовцы Википедия

Читать 360tv в

Несколько бойцов американского спецназа разместили в посольстве США на Украине. Эту информацию подтвердил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, его процитировал телеканал Fox News.

Кирби не стал озвучивать точное число американских военных на Украине, но поделился деталями их деятельности.

Реклама

«Они совместно с военным атташе работают над учетом того, что поставляют на Украину и из нее», — отметил Кирби.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщила, что в конфликте на Украине принимают участие силы специального назначения из других стран, хотя официально они этого делать не могут. Так, от США там находятся 14 военных, а от Великобритании не меньше 50, писал RT.

Пентагон начал расследование в связи с утечкой материалов, где говорится о состоянии ВСУ и планах НАТО по укреплению украинской армии. Замглавы МИД России Сергей Рябков предположил, что документы рассекретили для введения российских властей в заблуждение.