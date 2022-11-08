Белый дом подтвердил контакты с Россией для снижения риска ядерной эскалации | 360°

Мир 08 ноября 2022, 03:38 Белый дом подтвердил контакты с Россией для снижения риска ядерной эскалации Помощник президента Салливан: США контактировали с Россией для спада ядерной эскалации РИА "Новости"

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США в недавнем прошлом шли на контакт с Россией, чтобы тем самым снизить риски применения ядерного оружия. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, поведало РИА «Новости».

«У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, для их защиты», — сказал представитель Белого дома.

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Таким образом советник президента США ответил на недавнюю статью американской газеты Wall Street Journal, в которой речь шла о конфиденциальных переговорах Салливана с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

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Ранее Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать статью из газеты The Wall Street Journal о том, что между Россией и США были контакты по линии представителей безопасности.