Мир 10 декабря 2023, 22:58 Белый дом подсчитал средства, оставшиеся на пополнение запасов вооружения CBS: у США остался 1 млрд долларов на полнение собственных запасов вооружений Unsplash

Читать 360tv в

Административно-бюджетное управление Белого дома объявило, что у США остался примерно один миллиард долларов для пополнения собственных запасов оружия и боеприпасов. Об этом заявила глава управления Шаланда Янг в интервью телеканалу CBS.

По словам чиновницы, все сводится к политическому решению. Политикам в США нужно выбрать, готовы ли они рискнуть американской обороноспособностью в столь сложных мировых условиях или все же конгресс поддержит союзников страны, включая Украину.

Реклама

Янг призвала утвердить запрос администрации Джо Байдена на выделение дополнительных средств для помощи бывшей советской республике. Она отметила, что все-равно большая часть денег останется в США.

«Большую часть этого финансирования получает наш оборонно-промышленный комплекс, чтобы производить больше снаряжения, оружия, боеприпасов», — подчеркнула Янг.

Это также хорошо оплачиваемые рабочие места для американцев, добавила чиновница.

Ранее СМИ сообщили, что помощь Украине подорвала позиции Байдена. Запрос в конгресс на выделение финансовой помощи Израилю и Украине завел его в тупик. Согласившись на уступки требований парламентариев американский лидер только разогрел их аппетиты, но не приблизил выделение денег.