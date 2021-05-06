Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО

Двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, которые смогут внести вклад в усиление евроатлантической безопасности. Однако для этого нужно выполнить все обязательства для вступления. Об этом сообщила администрация президента США Джо Байдена.

Такое заявление сделала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на вопрос о возможном присоединении Украины к НАТО. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», — отметила она.

Жан-Пьер подтвердила, что США поддерживает стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу. Об этих намерениях Киева стало известно еще в 2014 году. Тогда Верховная рада изменила сразу два закона страны, которые позволили отказаться от внеблокового статуса государства..

Летом 2016 года власти приняли дополнительные изменения, определившие целью внешней политики страны вступление в НАТО. Зимой 2019 года парламент Украины закрепил этот курс, приняв изменения в Конституцию. В результате Украина получила статус партнера НАТО с повышенными возможностями. Она стала шестой такой страной.