Белый дом поддержал пакет санкций против России и Путина

Администрация американского лидера Джо Байдена поддержала пакет новых антироссийских мер, которые могут затронуть лично Владимира Путина. Они разработаны на случай «вторжения России на Украину», сообщила газета The Washington Post.

«Сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций, если президент России Путин вторгнется на Украину», — сообщило издание. Санкции разработал глава комитета сената по международным делам Роберт Менендес.

Кроме Путина, ограничения могут затронуть иных российских чиновников и военных высокого ранга. Также под ударом банки и доступ к системе межбанковских платежей SWIFT, а также запуск газопровода «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что администрация США не согласна с санкциями против газопровода «Северный поток — 2», предложенными законодателями во главе с республиканцем Тедом Крузом. Об этом заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн рассказали группе сенаторов-демократов.