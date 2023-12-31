Мир 31 декабря 2023, 11:49 Белый дом побоялся «рушить до основания» диалог с Россией Глава МИД Лавров: США не решаются полностью рушить отношения с Россией piqsels

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США не уважают интересы России, но остерегаются полностью прекращать диалог. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, сейчас Белый дом «остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания». Глава МИД отметил, что государствам не удается наладить конструктивное взаимодействие из-за позиции США.

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«Вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, американцы пока явно не готовы», — указал Лавров.

Министр подчеркнул, что страны смогут наладить отношения после того, как американское руководство признает коренные интересы России и перестанет мыслить «в категориях собственного превосходства и исключительности».

Ранее Лавров прокомментировал грядущие президентские выборы в США. Он сообщил, что российской стороне все равно, кто станет следующим американским лидером. По его мнению, новый президент продолжит взятый ранее Белым домом внешнеполитический курс.