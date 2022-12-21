21 декабря 2022, 18:16
Белый дом озвучил тему встречи Байдена и Зеленского
Белый дом: Байден обсудит с Зеленским «справедливый мир» на Украине
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский планируют обсудить представление украинского лидера о «справедливом мире». Об этом координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил телеканалу CNN.
«Президент посчитал, что это хорошая возможность встретиться <...> и обсудить не только то, что США делают сейчас и продолжат делать в будущем, но как в итоге попытаться выйти на то, что президент Зеленский назвал „справедливым миром“», — сказал он.
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Кирби не стал говорить, примут ли по итогам встречи в Белом доме решения о введении новых антироссийских санкций. По его словам, власти США не видят в ближайшем будущем возможностей остановить конфликт на Украине дипломатическим путем.
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Владимир Зеленский совершит рабочую поездку в США 21 декабря. По данным администрации президента США, Джо Байден пригласил главу Украины, чтобы продемонстрировать свою поддержку. Ожидается, что в ходе выступления в конгрессе Зеленский попросит о новой финансовой помощи для страны.
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