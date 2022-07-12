Белый дом озвучил «не неудачу» антироссийских санкций

Поставки российского топлива за границу по сниженным ценам в Белом доме расценили как успех санкционной политики Запада. Такое мнение высказал на брифинге помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя заявление президента Бразилии Жаира Болсонару о поставках топлива из России по выгодной цене. Слова Салливана процитировал ТАСС.

Помощник по нацбезопасности напомнил, что на саммите G7 лидеры обсуждали введение ограничений на стоимость российских ресурсов. Это означает, что государства должны покупать нефть по цене ниже рыночной.

«Если выясняется, что страны вводят собственные ограничения на стоимость и это значительным образом лишает Россию доходов <…>, то это не неудача санкций, а на самом деле успех в плане экономического давления, поскольку это сокращает доходы Москвы», — заявил Салливан.

При этом представитель Белого дома признал, что не знает подробностей заявления Болсонару. США делают все, чтобы «уменьшить доходы» России от продажи нефти, заверил Салливан.