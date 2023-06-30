Мир 30 июня 2023, 19:25 Белый дом ответил на заявление Польши о желании разместить у себя ядерное оружие Представитель Белого дома Кирби не стал комментировать заявление Польши о ядерном оружии

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В Белом доме заявили, что никак не могут прокомментировать желание Польши принять у себя американское ядерное оружие. Слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби привел ТАСС.

Он отметил, что власти США отказываются уточнять, обсуждают ли Америка и Польша возможность размещения на территории республики ядерных вооружений.

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«У меня нет ничего, мне совершенно нечего сказать вам о каких бы то ни было разговорах такого рода. Мы ничего не говорим публично о развертывании ядерных систем», — сказал Кирби.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна хочет ответить на разворачивание российских ядерных сил в Белоруссии подобным шагом. Он обратился к НАТО, выразив желание примкнуть к программе Nuclear Sharing.

Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что значительную часть запланированного ядерного оружия уже ввезли в страну из России. Он также опроверг слухи зарубежных СМИ, что «вагнеровцы» прибыли в республику, чтобы охранять прибывшее вооружение.