Мир 24 августа 2023, 23:08 Белый дом ответил, когда разморозят активы России Белый дом: активы России будут заморожены до возмещения ущерба Украине Freepik

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Российские активы в США, Германии, Италии, Великобритании и Франции будут удерживать до возмещения «ущерба» Украине. Об этом заявили в Белом доме по результатам диалога между советниками по национальной безопасности этих пяти государств.

«Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях указанных стран останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине», — сказано в сообщении.

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Также представители пяти стран заявили о продолжении поддержки киевского режима «столько, сколько потребуется». Союзники Украины намерены содействовать восстановлению страны.

Еще в июле участники Евросоюза не смогли прийти к общему решению по изъятию заблокированных активов России для передачи их украинской стороне. По словам советника премьер-министра Нидерландов по иностранным делам Джеффри ван Леувена, возникшие сложности связаны с юридическими вопросами и возражениями ФРГ.