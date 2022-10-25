Белый дом оценил призыв конгрессменов начать переговоры с Россией | 360°

Мир 25 октября 2022, 01:14 Белый дом оценил призыв конгрессменов начать переговоры с Россией Белый дом заявил, что ценит призыв конгрессменов начать переговоры с Россией по Украине РИА "Новости"

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Американские власти ценят мнение конгрессменов, призвавших провести переговоры с Россией по ситуации на Украине. Как написало РИА «Новости», об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

С призывом начать переговорный процесс к президенту США Джо Байдену обратились около 30 членов палаты представителей. Свои подписи в письме поставили представители либерального крыла Демократической партии.

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«Мы, конечно, ценим взгляды, высказанные этими членами конгресса», — отметил Кирби.

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При этом он добавил, что руководство страны уважает обеспокоенность конгрессменов происходящим на Украине, но переговоры без представителей Киева проводить не будет.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ред.) не считает, что сейчас время <…> договариваться с [Российским лидером Владимиром] Путиным. Мы уважаем это мнение», — заявил Кирби.

Ранее президент России сообщил, что украинская сторона отказалась от приговоров. После этого он уточнил, что Украина приняла решения, запрещающие дипломатические пути урегулирования конфликта, и в этом случае говорить не о чем.