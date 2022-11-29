Мир 29 ноября 2022, 03:23 Белый дом оценил ход переговоров по введению потолка цен на российскую нефть Представитель госдепа Кирби: дискуссии по введению предельных цен на нефть РФ идут хорошо РИА «Новости»

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Правительство США оценило ход переговоров об установлении предельных цен на российскую нефть. По словам официального представителя Белого дома Джона Кирби, дискуссии между странами Запада идут хорошо, подключать к этому процессу президента Джо Байдена нет необходимости. Его процитировал ТАСС.

Кирби задали вопрос, не нужно ли команде президента и самому Байдену предпринять больше усилий в публичном пространстве, чтобы попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России все же осуществились.

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«Не думаю, что мы находимся в таком положении, когда есть какое-то давление, направленное на то, чтобы мы еще более активно, чем прежде, действовали публично или били тут по газам», — ответил Кирби.

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Он подчеркнул, что «дискуссии идут хорошо и активно».

Ранее сообщалось, что представители стран Евросоюза не смогли достичь соглашения относительно цен на российскую нефть. Источник агентства Reuters сказал, что Польша не может согласиться с ценой, хотя юридические тексты уже согласованы.