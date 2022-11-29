29 ноября 2022, 03:23
Белый дом оценил ход переговоров по введению потолка цен на российскую нефть
Представитель госдепа Кирби: дискуссии по введению предельных цен на нефть РФ идут хорошо
Правительство США оценило ход переговоров об установлении предельных цен на российскую нефть. По словам официального представителя Белого дома Джона Кирби, дискуссии между странами Запада идут хорошо, подключать к этому процессу президента Джо Байдена нет необходимости. Его процитировал ТАСС.
Кирби задали вопрос, не нужно ли команде президента и самому Байдену предпринять больше усилий в публичном пространстве, чтобы попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России все же осуществились.
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«Не думаю, что мы находимся в таком положении, когда есть какое-то давление, направленное на то, чтобы мы еще более активно, чем прежде, действовали публично или били тут по газам», — ответил Кирби.
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Он подчеркнул, что «дискуссии идут хорошо и активно».
Ранее сообщалось, что представители стран Евросоюза не смогли достичь соглашения относительно цен на российскую нефть. Источник агентства Reuters сказал, что Польша не может согласиться с ценой, хотя юридические тексты уже согласованы.
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