Белый дом открестился от причастности к обыскам в имении Трампа

Президент США Джо Байден и его администрация не знали об обысках ФБР в имении бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Нет. Президент не был проинформирован и не знал об этом. Никто в Белом доме не получал предупреждения, что это случится», — сообщила Жан-Пьер.

Минюст США проводит расследования независимо от Белого дома, заявила пресс-секретарь и добавила, что со стороны администрации было бы некорректно комментировать действия ведомства. Жан-Пьер отказалась высказывать мнение по поводу расследования, которое идет в отношении Трампа.

Имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде обыскали в понедельник утром. Экс-президент сам сообщил об этом в соцсети. Как сообщили СМИ, обыск длился около девяти часов. Предполагается, что агенты ФБР искали в имении документы, вывезенные из Белого дома. Трамп почитал это актом препятствования ему на выборах в 2024 году.