Мир 02 мая 2023, 04:17 Белый дом отказался рассекретить данные о потерях ВСУ Представитель Белого дома Кирби: США не будут обнародовать информацию о потерях ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Администрация США не планирует выкладывать в открытый доступ данные о потерях ВСУ в спецоперации. Об этом на онлайн-брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его процитировал ТАСС.

Журналисты спросили Кирби, если ли у него данные о потерях украинской стороны в СВО, на что координатор Белого дома ответил, что не будет об этом говорить.

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«Мы не будем говорить об их потерях. Об этом должны говорить они сами. Я не собираюсь выкладывать на всеобщее обозрение что-либо, что усложнит их работу», — заявил Кирби.

Представитель Белого дома отмерил, что выложенная в открытый доступ информация может усложнить ситуацию для Украины, решение должны принимать в Киеве.

Бывший офицер КМП США Скотт Риттер заявил ранее, что ВСУ в ходе конфликта потеряли 80% от изначального состава. В начале спецоперации численность украинской армии составляла 260 тысяч человек.