Белый дом отказался публиковать письма о военной помощи Украине

«Все 20 документов удержаны полностью», — ответили газете в административно-бюджетном управлении Белого дома, заметив, что Закону о свободе информации служебные данные можно оставить в тайне, если разглашение «повредит свободному обмену точками зрения, необходимому в процессе принятия эффективных государственных решений».

Ранее суд удовлетворил требование газеты предать гласности переписку между сотрудником управления Майклом Даффи и помощником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни — Робертом Блэром. Переписка содержала 40 страниц, в нее входили письма с 1 мая по 2 октября 2019-го.

Газета намерена добиться передачи писем, в том числе за счет повторного обращения к окружному судье Эми Берман Джексон. Журналисты считают, что переписка позволит восполнить пробел в расследование о том, что в августе президент Дональд Трамп дал прямое указание отсрочить выделение военной помощи Украине.

В конце августа СМИ сообщали, что Трамп поручил провести пересмотр военной помощи Украине. Он хотел установить, действительно ли деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. Позже военное финансирование разблокировали.