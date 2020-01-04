    04 января 2020, 10:44

    Белый дом отказался публиковать письма о военной помощи Украине

    Юлия Булыгина

    Белый дом не направил газете The New York Times 20 писем, касающихся задержки выделения Украине 391 миллиона долларов военной помощи, несмотря на решение суда.

    «Все 20 документов удержаны полностью», — ответили газете в административно-бюджетном управлении Белого дома, заметив, что Закону о свободе информации служебные данные можно оставить в тайне, если разглашение «повредит свободному обмену точками зрения, необходимому в процессе принятия эффективных государственных решений».

    Ранее суд удовлетворил требование газеты предать гласности переписку между сотрудником управления Майклом Даффи и помощником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни — Робертом Блэром. Переписка содержала 40 страниц, в нее входили письма с 1 мая по 2 октября 2019-го.

    Газета намерена добиться передачи писем, в том числе за счет повторного обращения к окружному судье Эми Берман Джексон. Журналисты считают, что переписка позволит восполнить пробел в расследование о том, что в августе президент Дональд Трамп дал прямое указание отсрочить выделение военной помощи Украине.

    В конце августа СМИ сообщали, что Трамп поручил провести пересмотр военной помощи Украине. Он хотел установить, действительно ли деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. Позже военное финансирование разблокировали.