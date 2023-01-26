Мир 26 января 2023, 08:28 Белый дом отказался признавать пренебрежение «красными линиями» в военной помощи Украине Спикер Белого дома Кирби: США не пренебрегали предупреждениями России о «красных линиях» РИА «Новости»

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Украине передадут танки для обороны, они угрожают только русским солдатам на ее территории. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что США не пренебрегали предупреждениями России об опасности пересечения «красных линий» при поддержке киевского режима, рассказало РИА «Новости».

«Мы не воспринимаем то, что они говорят, пренебрежительно», — сказал он.

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Джон Кирби объявил журналистам, что украинским военным передадут танки для более эффективной «борьбы на открытом пространстве и защиты своей территории». Западная бронетехника, по его словам, угрожает русским солдатам в зоне конфликта, а не на территории России.

Заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский сказал американской журналистке, что НАТО и западные страны пересекли многие, но не самые критичные, «красные линии», и российская сторона предупредила их об этом. Представители МИД России обвинили США в ведении гибридной войны и желании нанести России стратегическое поражение.