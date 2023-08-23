Мир 23 августа 2023, 00:15 Белый дом отказался признавать, что ситуация на Украине зашла в тупик Помощник президента США Салливан: конфликт на Украине не зашел в тупик Министерство обороны Украины

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Белый дом не считает, что конфликт на Украине зашел в тупик. Такое мнение выразил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на онлайн-брифинге, сообщил ТАСС.

Салливану задали вопрос о том, считает ли администрация президента США, что украинский конфликт оказался в тупиковой ситуации.

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«Мой ответ на ваш вопрос — нет, мы не считаем, что конфликт зашел в тупик», — подчеркнул он.

Салливан напомнил, что США поддерживают усилия киевского режима по возвращению территории в рамках контрнаступления. По его версии, Украина якобы «возвращает территории на методичной, систематической основе». Он также считает, что киевский режим действует в соответствии со своими тактикой и планом и «добивается прогресса в соответствии со стратегическими и оперативными решениями своего командования и руководства».

Экс-старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ со временем «растает», несмотря на огромные вложенные в украинскую армию средства. По его словам, контрнаступление киевского режима ждет провал, а НАТО при необходимости даже не сможет соперничать с Россией.