Мир 05 декабря 2022, 22:57 Белый дом отказался комментировать попытки Киева атаковать аэродромы Дягилево и Энгельс Представитель Белого дома Кирби отказался оценивать попытку Киева ударить по аэродромам РФ Pxhere

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Белый дом не располагает детальной информацией о попытках Украины нанести удары по российским военным аэродромам Дягилево и Энгельс. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщил ТАСС.

«Нет, у нас нет», — ответил Кирби на вопрос о том, есть ли у Белого дома какая-либо информация о попытке ударов ВСУ по российским аэропортам.

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Свое заявление представитель Белого дома сделал в ходе онлайн-брифинга для журналистов. Кирби также отметил, что в США видели сообщения в СМИ на тот счет, но не располагают детальной информацией о произошедшем.

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«Мы видели ряд сообщений в СМИ на этот счет, но у нас нет никакой более детальной информации, чтобы оценить, что именно произошло», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

Как сообщили в Министерстве обороны России, украинские военные атаковали реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Средства противовоздушной обороны ВКС России перехватили эти дроны.