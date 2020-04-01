Белый дом: от коронавируса могут умереть до 200 тысяч американцев
«Мы ожидаем где-то между 100 тысячами и 200 тысячами смертей», — заявила ведущий врач и координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс. Трансляция велась в Twitter Белого дома.
Прогноз по смертности был сделан на основании информации о числе заболевших в Нью-Йорке. Данные специалистам предоставил губернатор штата Эндрю Куомо. Согласно документам, коронавирусом заражены 75,7 тысячи человек, а летальных исходов насчитывается 1550.
По словам Биркс, чтобы инфицированных стало меньше, люди должны строго соблюдать все рекомендации властей и медиков.
«Вопрос заключается в том, что случилось бы, если бы мы ничего не предприняли <…> Это цифры от 1,5-1,6 миллиона человек до 2,2 миллиона [жертв] или даже больше. Таким образом, 2,2 миллиона человек умерли бы, если бы мы ничего не сделали», — подчеркнул президент США Дональд Трамп.
Он также добавил, что страну ждет очень тяжелое время в ближайшие две недели. Глава Вашингтона надеется, что затем сбудутся прогнозы экспертов, и население «увидит свет в конце тоннеля».
Сначала очаг коронавируса находился в китайском Ухане, но сейчас больше всего зараженных именно в США. Речь идет о 189 тысячах людей. При этом по смертности Штаты занимают третье место. Летальных исходов насчитывается более 3,4 тысячи.