Белый дом: от коронавируса могут умереть до 200 тысяч американцев

Сейчас США лидирует по числу зараженных коронавирусом среди других стран. Власти страны сделали прогнозы, по которым ожидают до 200 тысяч смертей от инфекции. Президент Дональд Трамп уже предупредил граждан, что наступают трудные недели.

«Мы ожидаем где-то между 100 тысячами и 200 тысячами смертей», — заявила ведущий врач и координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

Прогноз по смертности был сделан на основании информации о числе заболевших в Нью-Йорке. Данные специалистам предоставил губернатор штата Эндрю Куомо. Согласно документам, коронавирусом заражены 75,7 тысячи человек, а летальных исходов насчитывается 1550.

По словам Биркс, чтобы инфицированных стало меньше, люди должны строго соблюдать все рекомендации властей и медиков.

«Вопрос заключается в том, что случилось бы, если бы мы ничего не предприняли <…> Это цифры от 1,5-1,6 миллиона человек до 2,2 миллиона [жертв] или даже больше. Таким образом, 2,2 миллиона человек умерли бы, если бы мы ничего не сделали», — подчеркнул президент США Дональд Трамп.

Он также добавил, что страну ждет очень тяжелое время в ближайшие две недели. Глава Вашингтона надеется, что затем сбудутся прогнозы экспертов, и население «увидит свет в конце тоннеля».

Сначала очаг коронавируса находился в китайском Ухане, но сейчас больше всего зараженных именно в США. Речь идет о 189 тысячах людей. При этом по смертности Штаты занимают третье место. Летальных исходов насчитывается более 3,4 тысячи.