Белый дом осудил убийство Дугиной

Администрация президента США Джо Байдена осуждает убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи. Такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, его слова передал телеканал CNN.

В Белом доме уверены, что такого рода насилие «неуместно против кого бы то ни было». По словам Кирби, власти США внимательно следят за ситуацией, но не располагают данными о мотивах преступления и виновных.

«У нас нет дополнительной информации об этом акте насилия», — отметил Кирби.

Журналистка Дугина погибла при взрыве автомобиля в Одинцовском районе Московской области. Это произошло на глазах ее отца.

Дугина разделяла взгляды философа, она также поддерживала спецоперацию ВС РФ на Украине. Девушка ездила в Донбасс и была в подвалах «Азовстали» в Мариуполе.

На прощании с дочерью Дугин назвал ее истинной патриоткой. По его мнению, журналистка погибла за свою страну.