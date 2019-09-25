Белый Дом опубликовал текст разговора Трампа и Зеленского

Администрация президента США опубликовала стенограмму того самого телефонного разговора между президентами США и Украины, который послужил формальным поводом для импичмента Трампа. Ранее украинский глава Владимир Зеленский называл этот разговор «конфиденциальным».

Действительно, в тексте беседы кроме обязательных дипломатических взаимных реверансов есть несколько моментов, где коллеги-президенты были достаточно откровенны. В частности, Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший при этом собирается баллотироваться на пост президента США в 2020 году от демократов.

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В ответ Зеленский пообещал, что новый украинский Генеральный прокурор инициирует расследование. Кроме того, Зеленский заверил, что все расследования в стране будут отныне вестись прозрачно и открыто.

«Мы готовы открыть новую страницу сотрудничества в отношениях между США и Украиной. Поэтому наш посол в США будет заменен на очень компетентного и грамотного дипломата. Я надеюсь, что он будет пользоваться Вашим доверием, так что мы можем сотрудничать еще теснее. <…> Я также планирую окружить себя замечательными людьми и в дополнение к этому расследованию гарантирую как президент Украины, что все расследования будут проводиться открыто. В этом я могу вас заверить», — кроме прочего, пообещал Зеленский.

Источник фото: Белый Дом

«Я хочу сказать, что вы знаете, что много говорят о сыне Байдена. <…> Байден ходил вокруг хвастаясь, что он избавился от обвинений, так что если вы можете посмотреть на него…», — заметил Трамп.

В ответ украинский президент заверил, что следующий Генпрокурор Украины будет полностью лояльным новому главе государства и сделает все, чтобы правосудие восторжествовало.

«Следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и приступит к работе в качестве нового прокурора в сентябре», — заявил президент Украины.