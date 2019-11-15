Белый дом опубликовал пересказ разговора Трампа с Зеленским

Трамп собрался зачитать американцам стенограмму беседы с Зеленским Подробнее

«Текст в этом документе отображает записи и воспоминания сотрудников из Ситуационной комнаты и сотрудников Совета по национальной безопасности, задачей которых было слушать и сохранять содержание разговора в письменной форме», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

Также в описании этого меморандума есть предупреждение, что на точность записи могут повлиять несколько факторов, в числе которых плохое качество связи. Беседа лидеров двух стран состоялась 21 апреля.

Президент США разговаривал с борта своего самолета Air Force One. Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах, обсудил возможность своего приезда на инаугурацию и пригласил руководителя Украины в Белый дом. О политике два президента не заговаривали.

Ранее демократы — противники Трампа — начали процедуру его импичмента. Президента обвиняют в том, что он просил о помощи Украину для вмешательства в выборы во время этого разговора, давил на Зеленского и требовал начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи. Сам глава Соединенных Штатов эти обвинения отрицает.