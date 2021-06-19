Белый дом опроверг сведения о приостановке военной помощи Украине

В США не подтвердили приостановку военной помощи Украине. Белый дом назвал нонсенсом заявления СМИ по этому поводу. В администрации Джо Байдена напомнили, что направят стране порядка 150 миллионов долларов.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки опровергла появившуюся ранее в прессе информацию. Ее заявление приведено на сайте Белого дома.

«Предположение о том, что мы приостанавливаем помощь Украине в сфере безопасности, — это нонсенс», — подчеркнула Псаки.

Она напомнила, что пакет военной помощи сформировали в преддверии саммита США и России. Он включает в себя предоставление оружия. Позицию Соединенных Штатов еще раз подтвердил американский лидер Джо Байден, выступая «перед всем миром в НАТО». Запланированная Конгрессом поддержка оказана Украине в полном объеме.

«Мы также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России на Украину», — добавила пресс-секретарь президента США.

Конкретные суммы Псаки называть не стала, но еще раз заметила, что Байден напрямую заявил президенту РФ Владимиру Путину о «твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины» американской стороной.