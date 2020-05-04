Белый дом опроверг сообщения СМИ об удвоении числа жертв COVID-19

По данным местных СМИ, администрация президент США ожидает удвоения числа умерших от новой коронавирусной инфекции к 1 июня. Сейчас в среднем погибает 1750 американцев в день. К началу лета их число может достигнуть трех тысяч.

Как сообщила газета New York Times со ссылкой на внутренние документы администрации, ежедневное число заразившихся увеличится до 200 тысяч человек, против нынешних 25 тысяч.

Бывший комиссар президента США Дональда Трампа Скотт Готтлиб признал, что ожидаемого снижения количества новых случаев заражения не произошло. По его прогнозам, для Соединенных Штатов станет нормой ежедневное появление 20-30 тысяч новых больных.

Американский президент 3 мая заявил, что страна потеряет от 75 до 100 тысяч граждан.

Однако в ответ на публикацию издания Белый дом заявил, что не прогнозировал двойного увеличения числа жертв инфекции. Администрация опровергла принадлежность обнародованного документа правительству.

Представитель Белого дома Джадд Дир подчеркнул, что документ не был представлен рабочей группе и не проходил межведомственное согласование.

«Эти данные также не отражают какие-либо модели рабочей группы или данные, которые она проанализировала», — заявил Дир.

Госсекретарь СШЩА Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов предоставить доказательства виновности Китая в намеренном сокрытии данных о вспышке коронавируса в стране.