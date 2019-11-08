Белый дом опроверг договоренность США и Китая по пошлинам

США и Китай пока не договорились о снижении или отмене тарифов по торговле. Об этом заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро, опровергая слова Министерства торговли Китая о договоренности о поэтапном снижении пошли.

«В настоящее время нет соглашения об отмене каких-либо существующих тарифов в качестве условия сделки первого этапа», — сказал Наврро, его цитирует Fox Business.

Он добавил, что единственным человеком, который может принять такое решение, является президент США Дональд Трамп.

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С 1 сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов, потом еще на другие товары пошлины выросли до 30%. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% на американскую продукцию объемом 75 миллиардов долларов, вторую часть Пекин должен ввести 15 декабря.

В середине октября США и Китай заявили о торговом перемирии. Представители стран ведут переговоры, а накануне Министерство торговли Китая объявило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных пошлин. Эту же информацию подтверждали американские СМИ.