12 января 2024, 00:56
Белый дом оправдался за редкие появления Байдена на публике
Белый дом объяснил редкие появления Байдена на публике активной работой
Пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось в ходе брифинга оправдываться перед журналиствами за слишком низкую публичную активность президента Джо Байдена. Она объяснила его редкие появления на публике активной работой.
Журналисты обратили внимание Жан-Пьер, что в последний раз Байдена видели три дня назад. По подсчетам республиканцев, за три последние недели он провел в эфире только два часа.
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Представитель Белого дома отметила, что президент продолжает свою работу, регулярно проводя закрытые мероприятия и переговоры со своим вице-президентом Камалой Харрис.
«Президент активен, делает то, что нужно американцам», — заверила Жан-Пьер.
По ее словам, за последние дни Байден провел встречи с командой по нацбезопасности и принял сестру осужденного в России Пола Уилана. В будущем главу Штатов ждет очередная командировка по стране.
Ранее чукотский врач Денис Клосс дал неутешительную оценку состояния здоровья Байдена. По его словам, 81-летний политик имеет ряд возрастных проблем и не может сравниться с российским лидером Владимиром Путиным.
США
Журналистика
Джо Байден
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