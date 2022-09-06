Белый дом окончательно отказался причислять Россию к спонсорам терроризма | 360°

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06 сентября 2022, 22:20

Белый дом окончательно отказался причислять Россию к спонсорам терроризма

Белый дом считает включение России в число стран-пособников терроризма контрпродуктивным

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В Белом доме поддержали мнение президента США Джо Байдена, касающееся отказа включать Россию в список стран-пособников терроризма. По словам пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, у этого решения могут быть неутешительные последствия. Ее слова передало РИА «Новости».

«Как сказал президент и как мы думаем, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед», — отметила Жан-Пьер.

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Признание России пособницей терроризма может помешать обеспечению гуманитарной помощи на Украине, а также подвергнуть опасности зерновую сделку.

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Накануне Байден отрицательно ответил на вопрос сотрудников СМИ о том, включит ли Вашингтон Россию в американский список стран-спонсоров терроризма. Об этом просил украинский президент Владимир Зеленский. Однако в США не готовы пойти на этот шаг.

В России предупреждали Вашингтон, что в случае попадания страны в этот список будут контрмеры. Это может поставить под удар двусторонние отношения двух государств.

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