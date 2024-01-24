Мир 24 января 2024, 20:46 Белый дом оказался не готов подтвердить достоверность данных о сбитом Ил-76 vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

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Соединенные Штаты в курсе данных о крушении военного самолета Ил-76 под Белгородом, Белый дом не готов их подтвердить и намерен собрать больше информации о произошедшем. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова привело РИА «Новости».

«Мы видели сообщения, однако не в состоянии подтвердить их достоверность. Мы делаем все возможное для того, чтобы получить больше ясности и больше информации по данному вопросу», — заявил Кирби на брифинге.

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Российский военный самолет Ил-76, перевозивший пленных для обмена с Украиной, сбили под Белгородом боевики ВСУ. По лайнеру выпустили три ракеты, предположительно из ЗРК Patriot или IRIS-T немецкого производства. Летевший следом самолет с пленными украинцами развернули после авиакатастрофы. Все, кто находился на борту Ил-76, погибли.