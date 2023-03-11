Мир 11 марта 2023, 03:33 Белый дом одобрил крупный нефтяной проект на Аляске Bloomberg: администрация США решила одобрить крупный нефтяной проект на Аляске РИА «Новости»

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Белый дом санкционировал крупный нефтяной проект на северо-западе Аляски. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Отмечается, что решение было принято, несмотря на аргументы активистов-экологов, которые настаивают, что это подтолкнет мир к климатической катастрофе.

Разрешение разрабатывать месторождение Уиллоу, запасы которого оцениваются в 600 миллионов баррелей, получила компания ConocoPhillips.

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«Проект огромен практически по любым меркам. Его цена — восемь миллиардов долларов. Это делает его самым масштабным среди незавершенных нефтяных проектов в США», — говорится в статье.

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Отмечается, что об одобрении проекта власти заявят на следующей неделе.

Выступающие против природозащитники подсчитали, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов. Автор статьи добавил, что активисты-экологи, которые помогли попасть Байдену в Белый дом, посчитают это решение предательством его предвыборных обещаний.