Белый дом обвинили в защите неправильной границы

Администрация Белого дома демонстрирует серьезную обеспокоенность безопасностью Украины от некоей якобы «российской агрессии». При этом власти забывают, что внутри их страны тоже есть некоторые проблемы. С таким заявлением выступил телеведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.

Телеканал сообщил, что день назад администрация США провела закрытый брифинг, который касался ситуации на Украине. Одной из тем на повестке стал новый законопроект, предполагающий поддержку национальной безопасности этой страны, сообщило «РИА Новости».

«Когда дело доходит до границ, Нэнси Пелоси не шутит. Вы удивлены, услышав это? Ну, возможно, вы неправильно поняли. Пелоси говорит не о границе США, которая в настоящее время открыта. Она говорит об украинской границе, той, которая действительно имеет значение», — отметил в ироничной манере Карлсон.

В последнее время западные государства выражают обеспокоенность в связи с тем, что на границе России с Украиной якобы нарастают «агрессивные действия» с российской стороны. В России не раз опровергали такие обвинения, подчеркивая, что страна вообще никому не угрожает и не собирается планировать никакие нападения.