Белый дом обвинил Трампа во лжи | 360°

Мир 08 ноября 2022, 02:04 Белый дом обвинил Трампа во лжи Белый дом: слова Трампа о преследовании демократами своих оппонентов являются ложью Публичное достояние

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Слова бывшего президента США Дональда Трампа о преследовании американскими демократами своих политических оппонентов являются ложью. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Журналисты задали вопрос о том, как действующее правительство страны отреагировало на заявление республиканца, отметило РИА ФАН.

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«Это, определенно, не правда. Это обман и ложь», — отметила представитель Белого дома.

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Дональд Трамп неоднократно критиковал действующую американскую власть, утверждая о преследованиях в свою сторону по политическим мотивам.

Бывший президент США пытается выведать у представителей Республиканской партии планы о возможном объявлении импичмента нынешнему главе государства Джо Байдену. Согласно данным зарубежных изданий, в течение последних нескольких месяцев Трамп интересовался мнением однопартийцев по возможному импичменту американскому лидеру.