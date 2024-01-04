04 января 2024, 23:26
Белый дом обвинил Россию в запуске северокорейских ракет по Украине
WP: в Белом доме обвинили Россию в применении ракет КНДР на Украине
Россия начала запускать по Украине баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей (КНДР). Об этом заявило издание The Washington Post со ссылкой на двух чиновников в Белом доме, пожелавших сохранить анонимность.
«Россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена обращаться за военной техникой к государствам-единомышленникам», — заявил один из чиновников.
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По его словам, президент России Владимир Путин опирается на страны-изгои, чтобы восполнить нехватку вооружений, которая возникла, в том числе, из-за западных санкций.
Издание отметило, что КНДР якобы передало России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет.
Как заявил второй чиновник, северокорейские снаряды были баллистические ракетами малой дальности, часть которых Москва выпустила в конце декабря — начале января 2024 года.
Осенью 2022 года КНДР уже опровергала продажу оружия и боеприпасов России. В Пхеньяне тогда отметили, что в Россию вооружение не поставляли и делать этого в ближайшее время не планируют.
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