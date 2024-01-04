Мир 04 января 2024, 23:26 Белый дом обвинил Россию в запуске северокорейских ракет по Украине WP: в Белом доме обвинили Россию в применении ракет КНДР на Украине РИА «Новости»

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Россия начала запускать по Украине баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей (КНДР). Об этом заявило издание The Washington Post со ссылкой на двух чиновников в Белом доме, пожелавших сохранить анонимность.

«Россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена обращаться за военной техникой к государствам-единомышленникам», — заявил один из чиновников.

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По его словам, президент России Владимир Путин опирается на страны-изгои, чтобы восполнить нехватку вооружений, которая возникла, в том числе, из-за западных санкций.

Издание отметило, что КНДР якобы передало России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет.

Как заявил второй чиновник, северокорейские снаряды были баллистические ракетами малой дальности, часть которых Москва выпустила в конце декабря — начале января 2024 года.

Осенью 2022 года КНДР уже опровергала продажу оружия и боеприпасов России. В Пхеньяне тогда отметили, что в Россию вооружение не поставляли и делать этого в ближайшее время не планируют.