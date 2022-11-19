Мир 19 ноября 2022, 01:51 Белый дом обвинил Россию в отказе от переговоров по обмену заключенными Белый дом: Россия отказывается от серьезных переговоров об обмене заключенными Pixabay

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Россия отказывается от серьезных переговоров об обмене заключенными, их действия противоречат публичным заявлениям. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее процитировал ТАСС.

«Действия российских властей противоречат тому, что они публично заявляли», — сообщила представитель администрации.

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Жан-Пьер заявила, что Россия за последние месяцы не стала серьезно обсуждать тему обмена заключенными.

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Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил журналистам, что РФ и США пока не пришли к общему знаменателю в этом вопросе. Он отметил, что контакты продолжаются по специальному каналу.

Ранее российский предприниматель Виктор Бут, отбывающий наказание в американской тюрьме рассказал, что не теряет надежды на возвращение на родину. Бут выразил осторожную надежду, что разговоры об обмене не останутся только разговорами.