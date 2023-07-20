Мир 20 июля 2023, 22:53 Белый дом обозначил возможные сроки поставок F-16 Киеву Белый дом: поставки Киеву F-16 могут начаться в 2023 году, но они не изменят ход конфликта Pxhere

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Поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться уже в 2023 году, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News. Однако, они, скорее всего, не изменят ход конфликта, уточнил RT.

«F-16 туда поступят, вероятно, к концу года. Но мы не считаем, что одни только F-16 смогут изменить там ситуацию», — сказал Кирби.

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Он также добавил, что ВСУ больше всего нужна артиллерия.

Для того, чтобы довести военные возможности Украины в воздухе до уровня России ушли бы годы финансовых вложений и обучения пилотов, считает глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. По его словам, стоимость 10 F-16 равна двум миллиардам долларов, при этом у авиации России есть сотни истребителей четвертого и пятого поколения.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью уже заявлял, что украинское контрнаступление будет долгим и сложным. Он отмечал, что для усиления темпов ВСУ нужно 200-300 единиц бронетехники и 60-80 американских F-16.

Как раньше отмечал Кирби, американские истребители никогда не предназначались для украинского контрнаступления. Но при этом он добавлял, что несмотря на это, F-16 могут передать Киеву до завершения конфликта.