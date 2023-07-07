Мир 07 июля 2023, 21:41 Белый дом обозначил возможные сроки передачи Украине F-16 Представитель Белого дома Кирби: F-16 могут передать Украине до завершения конфликта piqsels

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Американские истребители F-16 никогда не предназначались для контрнаступления ВСУ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В интервью телеканалу CNN он также отметил, что, несмотря на это, F-16 все еще могут передать киевскому режиму до завершения конфликта.

«F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления», — сказал Кирби.

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Он отметил, что в США следят за тем, как развиваются события. Также Кирби выразил надежду на то, что военный конфликт «закончится гораздо раньше».

«Но если этого не произойдет, то мы передадим им F-16 как можно быстрее», — заключил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее объявил, что передаст киевскому режиму авиасимуляторы для обучения пилотов управлению F-16. Такое заявление он сделал после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Фиала также пообещал продолжать помогать Киеву во всех областях, в том числе в обороне, и поддерживать стремление Украины вступить в НАТО.