Мир 22 ноября 2022, 21:48 Белый дом обнародует результаты медицинского обследования Байдена Белый дом: президент Джо Байден пройдет оценку здоровья, результаты обнародуют

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Президенту США Джо Байдену скоро будет проведена оценка здоровья, а потом ее результаты обнародуют. По словам доктора, американский лидер находится в хорошем состоянии, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Состояние здоровья президента хорошее, он поддерживает активный образ жизни. Оценку ему проведут в течение месяца, результаты обнародуют, как и в прошлом году», — отметила Жан-Пьер на брифинге.

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В Белом доме не уточнили, будут ли обнародовано медицинское заключение до того, как президент объявит о планах на выборную кампанию 2024 года. В минувшее воскресенье Джо Байден отметил 80-летний юбилей в кругу своей семьи.

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Члены Демократической партии США выразили надежду на участие Байдена в следующих президентских выборах. От Республиканской партии будет участвовать миллиардер Дональд Трамп, который уже заявил о своих президентских амбициях. Кроме Байдена и Трампа за кресло главы государства также будет претендовать Майк Пенс.