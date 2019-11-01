Белый дом объявил о готовности к импичменту Трампа

Трамп собрался зачитать американцам стенограмму беседы с Зеленским Подробнее

«Мы определенно надеемся, что демократы придут в себя и осознают, что президент не сделал ничего плохого, но мы готовы к импичменту», — сказал Гришэм.

Она отметила, что сенатор Нэнси Пелоси ясно дала понять, что демократы палаты представителей собираются голосовать за импичмент.

Гришэм подчеркнула, что результаты голосования предсказать невозможно, но оно вполне может состояться.

Официальный представитель Белого дома подчеркнула, что Трампу «нечего скрывать», и телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским «был обычным телефонным разговором с иностранным лидером».

«Начиная с их закрытых встреч и избирательных утечек, все было срежиссировано так, чтобы привлечь президента к ответственности», — посетовала Гришем.

Палата представителей США накануне одобрила резолюцию, позволяющую расследованию по вынесению импичмента Трампу к публичной стадии. Решение позволяет начать процедуру открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний. Республиканцы смогу запрашивать свидетельские показания, но у демократов остается право их блокировать.

Скорее всего, открытые слушания начнутся уже в ноябре, но Нэнси Пелоси сообщила, что дача показаний в закрытой форме по ранее инициированным расследованиям в отношении Трампа продолжится.