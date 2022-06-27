Белый дом объявил о санкциях против российских военных

Страны G7 введут новый пакет санкций против России. Ограничения коснутся частных военных компаний, воинских частей и чиновников на освобожденных территориях. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Президент США Джо Байден встретится в Германии с лидерами «Большой семерки» и президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудят новые меры воздействия на российскую экономику.

«Государство наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины», — объявили в администрации американского президента.

Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции против частных военных компаний, российских воинских частей, высокопоставленных должностных лиц в освобожденных городах Украины, в том числе министров и мэров.

Кроме того, на встрече согласуют новые санкции против российских госкомпаний, повышенные тарифы на российскую продукцию и запрет на ввоз золота в США.