Белый дом объяснил слова главы Мифина о бойкоте саммита G20

США не планируют бойкотировать саммит G20. Речь шли лишь об отсутствии на ряде встреч, если там будет участвовать Россия. Так официальный представитель Белого дома Джен Псаки пояснила слова главы американского Минфина Джанет Йеллен. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Осталось семь месяцев — целая жизнь, но это не было проявлением нашего желания бойкотировать или не присутствовать. Речь шла о том, что нельзя вести дела как обычно», — сказала Псаки.

Ранее Джанет Йеллен заявила, что «ясно дала понять коллегам в Индонезии», что США не будут участвовать «в ряде встреч, если Россия будет».

«Как она (Йеллен) позже объяснила, речь шла о министерском уровне», — добавила Псаки.

Некоторое время назад президент США Джо Байден выступил за исключение России из «Большой двадцатки». При этом он предложил дать Украине возможность участвовать во встречах G20.

Также идею исключить Россию из G20 озвучила Польша, которая надеется занять место страны в группе. В Соединенных Штатах выказывали поддержку данной инициативе, но ссылались на необходимость обсудить вопрос с государствами-партнерами.