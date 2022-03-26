Белый дом объяснил слова Байдена о Путине у власти

Президент США Джо Байден, заявивший во время выступления в Польше, что российский президент Владимир Путин «не может оставаться у власти», не имел в виду смену власти в России. Слова американского лидера попытались объяснить в Белом доме, передало РИА «Новости».

«Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона. Он не имел в виду власть Путина в России или смену режима», — пояснил представитель Белого дома.

На текущей неделе Байден совершил европейское турне, в ходе которого принял участие в саммите НАТО и провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. Во время своего публичного выступления в Варшаве американский руководитель заявил, что «Украина никогда не станет победой для России», а президент Путин «не может оставаться у власти».

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. В своем телеобращении президент РФ Владимир Путин заявил, что принял такое решение, чтобы «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».