Мир 02 декабря 2022, 23:53 Белый дом объяснил слова Байдена о готовности к переговорам с Путиным Представитель Кирби: США не меняли позицию по СВО после слов Байдена о переговорах Pixabay

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Заявления президента США Джо Байдена о возможных переговорах с Россией не означают, что позиция страны по спецоперации на Украине изменилась, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он уточнил, что американский лидер не собирается вести диалог с президентом Владимиром Путиным «прямо сейчас», сообщило агентство Reuters.

«Президент [США] вчера [в четверг] четко заявил, что у него нет намерений говорить с Путиным прямо сейчас», — рассказал Кирби. Он уточнил — Байден не считает, что президент России в действительности проявляет интерес к диалогу.

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Ранее американский лидер провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. На совместной пресс-конференции Байден заявил, что не исключает налаживание диалога с Владимиром Путиным. По мнению политолога Сергей Станкевича, США планируют добиться временного перемирия в ходе украинского конфликта. Эксперт добавил, что соглашение могут заключить уже в январе или феврале.

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