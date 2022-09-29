Белый дом объяснил, почему Байден разговаривает с умершими | 360°

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Белый дом объяснил, почему Байден разговаривает с умершими

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер объяснила, почему Байден говорил с умершей Валорски

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Президент США Джо Байден во время выступления забыл о смерти конгрессвумен и пытался найти ее среди присутствующих. После этого журналисты стали спрашивать о его состоянии здоровья, но их резко осадила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Байден обратился к Джеки Валорски на конференции в Вашингтоне. Он забыл, что женщина в августе стала жертвой автокатастрофы.

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«Джеки, ты здесь? Где Джеки? Не думаю, что она должна быть здесь», — заявил президент.

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После этих слов одна из журналистов попросила пресс-секретаря объяснить, почему лидер страны разговаривает с умершими.

«Эти моменты замешательства случаются все чаще. Американцы наблюдают за этим и беспокоятся», — процитировало ее РИА «Новости».

Жан-Пьер сразу же оборвала представительницу прессы. Она подчеркнула, что ее очередь выступать еще не пришла. Позже пресс-секретарь пояснила, что Байден обратился к Валорски, так как не перестает думать о конгрессвумен.

Президент США часто попадает в неловкие ситуации. Во время выступлений он периодически путается в должностях и фамилиях людей.

США

Джо Байден

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