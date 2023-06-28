Мир 28 июня 2023, 23:06 Белый дом объяснил, откуда у Байдена странные следы на лице Белый дом: Байден начал использовать аппарат ИВЛ во время сна РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден теперь пользуется аппаратом для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время сна. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

Источник из американской администрации заявил, что у главы Штатов опасные симптомы апноэ (остановки дыхания во время сна — прим. ред.). Для борьбы с этим недугом президенту приходится использовать аппарат ИВЛ. Применение этого оборудования помогает лидеру страны высыпаться.

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Журналисты обратили внимание на характерные следы на лице Байдена, что вызвало вопросы у прессы. Белый дом прояснил ситуацию и назвал отпечатки на коже у президента последствиями использования медицинского аппарата.

Однако отметины на лице оказались не единственной темой вокруг главы США. Ранее Байден снова попал в просак и перепутал Украину с Ираком. Американский президент уже не в первый раз совершает грубые географические ошибки. Например, 25 марта он не смог отличить Канаду от Китая.